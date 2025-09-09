الثلاثاء 2025-09-09 09:21 م
 

جامعة اليرموك تحصد المركز الأول في مسابقة "أكاديمية حكيم"

الثلاثاء، 09-09-2025 09:11 م

الوكيل الإخباري-  حصدت جامعة اليرموك المركز الأول في المسابقة السنوية العاشرة لأكاديمية حكيم، والتي نظمتها شركة الحوسبة الصحية في مجال التميز بتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وجاء الفوز في هذه المسابقة، عن طريق فريق طلابي من كليات الحجاوي للهندسة التكنولوجية والصيدلة وتكنولوجية المعلومات وعلوم الحاسوب، ضم الطلاب تمارا العزام، وفارس مقبل، ورشا بني سلامة، وسعد التعمري، وبإشراف الدكتور قاسم قنانوة من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في كلية "الحجاوي".


وجاء المشروع الفائز بعنوان: "اضطراب النوبات"، وهو نظام ذكي لمتابعة مرضى الصرع، بهدف تحسين جودة حياتهم من خلال الدمج بين تقنيات الاستشعار وتحليل البيانات وتطبيقات الهاتف الذكي، بما يتيح تتبع حالات المرضى والتنبؤ بالنوبات وتقديم المساعدة الطبية في الوقت المناسب.


بدوره، أكد قنانوة أن هذا الإنجاز يعكس أهمية توظيف التكنولوجيا الطبية في خدمة القطاع الصحي، كما يسلط الضوء على دور الابتكار والبحث العلمي في تطوير حلول عملية تسهم في تحسين حياة المرضى.

وأضاف أن الفوز بالمركز الأول في مسابقة بهذا الحجم على مستوى وطني يعكس تميز مخرجات الجامعة وكلياتها وكفاءة طلبتها وأساتذتها، مبينا أن هذا التفوق يعزز مكانة جامعة اليرموك كحاضنة للإبداع والابتكار في المجالات الهندسية والطبية، ويدفع بمسيرتها نحو الإسهام الفاعل في خدمة المجتمع والقطاع الصحي من خلال البحث العلمي التطبيقي.

 
 
