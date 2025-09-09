جامعة اليرموك تحصد المركز الأول في مسابقة "أكاديمية حكيم"

الوكيل الإخباري- حصدت جامعة اليرموك المركز الأول في المسابقة السنوية العاشرة لأكاديمية حكيم، والتي نظمتها شركة الحوسبة الصحية في مجال التميز بتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وجاء الفوز في هذه المسابقة، عن طريق فريق طلابي من كليات الحجاوي للهندسة التكنولوجية والصيدلة وتكنولوجية المعلومات وعلوم الحاسوب، ضم الطلاب تمارا العزام، وفارس مقبل، ورشا بني سلامة، وسعد التعمري، وبإشراف الدكتور قاسم قنانوة من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في كلية "الحجاوي".



وجاء المشروع الفائز بعنوان: "اضطراب النوبات"، وهو نظام ذكي لمتابعة مرضى الصرع، بهدف تحسين جودة حياتهم من خلال الدمج بين تقنيات الاستشعار وتحليل البيانات وتطبيقات الهاتف الذكي، بما يتيح تتبع حالات المرضى والتنبؤ بالنوبات وتقديم المساعدة الطبية في الوقت المناسب.