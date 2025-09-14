جامعة مؤتة تقر تعديل تعليمات حوافز البحث العلمي

الوكيل الإخباري- أقر مجلس العمداء في جامعة مؤتة تعديلات على تعليمات حوافز البحث العلمي، بهدف تطوير منظومة الدعم المقدم للباحثين وتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

ويهدف المقترح إلى تشجيع النشر في المجلات المرموقة المصنفة عالميًا ودعم الباحثين وتحفيز التعاون البحثي الدولي.

اضافة اعلان



وقال عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أسامة مهاوش إن المقترح يواكب أفضل الممارسات العالمية في دعم البحث العلمي، مؤكدًا أن تحديث تعليمات النشر العلمي يهدف الى تحفيز الباحثين لزيادة إنتاجهم العلمي وتحقيق شراكات بحثية دولية ترفع من تصنيف الجامعة عالميًا مع الالتزام بمعايير النزاهة العلمية.



وأكد أن الجامعة سعت في التعديلات المقترحة بإطار خطتها الاستراتيجية إلى رفع مستوى البحث العلمي، وزيادة تنافسية باحثيها، وتحقيق حضور فاعل في المجتمع البحثي الدولي.