جامعة مؤتة تقر تعديل تعليمات حوافز البحث العلمي

المستشفى الميداني الأردني غزة/7 يجري عملية نوعية
الوكيل الإخباري-    أقر مجلس العمداء في جامعة مؤتة تعديلات على تعليمات حوافز البحث العلمي، بهدف تطوير منظومة الدعم المقدم للباحثين وتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.
ويهدف المقترح إلى تشجيع النشر في المجلات المرموقة المصنفة عالميًا ودعم الباحثين وتحفيز التعاون البحثي الدولي.

وقال عميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أسامة مهاوش إن المقترح يواكب أفضل الممارسات العالمية في دعم البحث العلمي، مؤكدًا أن تحديث تعليمات النشر العلمي يهدف الى تحفيز الباحثين لزيادة إنتاجهم العلمي وتحقيق شراكات بحثية دولية ترفع من تصنيف الجامعة عالميًا مع الالتزام بمعايير النزاهة العلمية.


وأكد أن الجامعة سعت في التعديلات المقترحة بإطار خطتها الاستراتيجية إلى رفع مستوى البحث العلمي، وزيادة تنافسية باحثيها، وتحقيق حضور فاعل في المجتمع البحثي الدولي.


من جانبه، أوضح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سلامة النعيمات، أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الجامعة الاستراتيجي لتعزيز مكانتها البحثية، مشيرًا إلى أن تشجيع الباحثين على النشر في المجالات العالمية المرموقة وتوفير البيئة البحثية المناسبة يعكس التزام الجامعة بدعم الابتكار والإبداع، ويعزز من دورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي والدولي.

 
 
