معظم البنوك المركزية بالخليج تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

واعترض 2 من صانعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي على قرار خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وقال جيروم باول رئيس المجلس إن خفض أسعار الفائدة مجددا في كانون الأول ليس أمرا مفروغا منه.
وخفضت السعودية، سعر اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، وقلص بنكها المركزي أيضا سعر اتفاقية إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%.
وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس) على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.15% إلى 3.90% اعتبارا من الخميس.
ومن المتوقع أن تستفيد منطقة الخليج، من انخفاض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في الأنشطة غير النفطية.
وحذت البنوك المركزية في كل من قطر والبحرين وعُمان حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي وخفضت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
وقرر بنك الكويت المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير قائلا إن السياسة النقدية تتماشى مع الظروف الاقتصادية .
-
أخبار متعلقة
-
مشاورات واجتماع في مجلس الامن بشأن الوضع في السودان
-
ترامب يعلن خفض الرسوم على واردات الصين إلى 47% واتفاق تجاري لمدة عام
-
ترامب يوجه البنتاغون بالبدء فورا في اختبار الأسلحة النووية
-
مقتل 6 جنود باكستانيين في اشتباك قرب الحدود مع أفغانستان
-
بولندا تفرض حظرا غير محدد المدة على استيراد الحبوب الأوكرانية
-
السفارة الروسية في مالي تنفي التوصية بمغادرة البلاد
-
أمريكا .. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء
-
روسيا: الطوربيد النووي المسيّر قد يبقى في المحيطات دون طفو لسنوات