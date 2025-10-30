الخميس 2025-10-30 08:39 ص
 

معظم البنوك المركزية بالخليج تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

الخميس، 30-10-2025 05:30 ص
الوكيل الإخباري-   خفضت معظم البنوك المركزية في منطقة الخليج أسعار الفائدة الرئيسية، الأربعاء، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ثاني قرار له بخفض أسعار الفائدة هذا العام.اضافة اعلان


واعترض 2 من صانعي السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي على قرار خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وقال جيروم باول رئيس المجلس إن خفض أسعار الفائدة مجددا في كانون الأول ليس أمرا مفروغا منه.

وخفضت السعودية، سعر اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50%، وقلص بنكها المركزي أيضا سعر اتفاقية إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4%.

وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي (سعر الأساس) على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 4.15% إلى 3.90% اعتبارا من الخميس.

ومن المتوقع أن تستفيد منطقة الخليج، من انخفاض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو في الأنشطة غير النفطية.

وحذت البنوك المركزية في كل من قطر والبحرين وعُمان حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي وخفضت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

وقرر بنك الكويت المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير قائلا إن السياسة النقدية تتماشى مع الظروف الاقتصادية .
 
 
