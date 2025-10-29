الحكومة توضح أسباب سحب مشروع قانون الأبنية والتراجع عنه

10:04 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751892 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأربعاء، إن الحكومة سحبت مشروع قانون ضريبة الأبنية لأنه لم يُفهم بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الغاية منه كانت تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمواطنين، المالكين، المستأجرين والمستثمرين. اضافة اعلان





وأضاف المصري أن نصوص مشروع القانون لم تكن واضحة بالشكل المطلوب الذي يمكّن المواطن من فهمها، مشيرًا إلى أن النصوص غير الواضحة تسببت في إرباك المشهد.



حول السعر الإداري، أوضح أن السعر الإداري لا علاقة له بالسعر التخميني، وجداول النظام واضحة، حيث لها معادلة أخرى، وليس هو سعر البيع، ولا يتعلق برفع أو تخفيض قيمة العقار.



وأشار المصري إلى أن السعر الإداري أثار بعض النقاط في القانون السابق، لأن المواطن فسره على أنه المقدر في دائرة الأراضي والمساحة لغايات البيع، بينما هو في الواقع سعر المسوحات التخمينية، وأقل من السعر السوقي أو الإداري.



وكشف المصري عن محفزات جديدة كزيادة الخصومات التشجيعية على الضريبة؛ لتصبح 75% بدلًا من 50%.



وأردف يقول: إن "الإجراءات الجديدة تضمنت خصم مدة إخلاء المأجور".



وأوضح أن القرارات الحكومية ستسهل على المواطنين من خلال الاعتراضات على القيم التخمينية.

وبيّن أن هدف هذه الإجراءات (الإعفاءات) تحفيز الاقتصاد وزيادة الاستثمار.



وأكد أن الخصم التشجيعي سيزيد بعد المسوحات التخمينية، مبينًا أنه لن يكون هناك تخمين عيني؛ لكنه سيتحول إلى إلكتروني.



وبيّن المصري أن المسقفات ستنخفض، مما يتسبب في خسائر للبلديات في إيراداتها بنسبة لا تقل عن 20-25%.



وحول قرار مجلس الوزراء الأخير، قال الوزير، إن القرار أعفى من الغرامات عن المتأخرين، وفي الوقت ذاته منح المسددين خصمًا بنسبة 20% من مسقفاتهم، وقام بترصيد المبلغ للعام المقبل، حيث سيدفعون 80%.



وأوضح أن القرار أعفى من الغرامات بنسبة 100%، وأعفى من قيمة الضريبة بنسبة 20%، وعمل على ترصيدها للملتزمين بالسداد للعام المقبل، وشملت ضريبة المعارف، فيما لم تشمل ضريبة الصرف الصحي؛ لأنه لا توجد عليه ضريبة.



وأكّد أن القرار راعى العدالة بين الملتزم بدفع المسقفات وغير الملتزم، حيث رفع نسبة الخصم العام المقبل من 8% إلى 10%. كما شمل القرار العوائد والتحقيقات التي تخص البلديات والأمانة على المواطنين، فأعفى بنسبة 25% من القيمة المترتبة إذا كان عليه رسوم تعبيد وتزفيت طرق وعوائد. كما منح تحفيزًا بنسبة 25% للمستأجرين من البلدية على قيمة الإيجار.



وأضاف أنه تم منح من قام بشراء الفضلات خصمًا بنسبة 25% من أثمان الفضلات، مؤكدًا أن هذا القرار سارٍ حتى نهاية العام الحالي.



وفيما يخص الأراضي الفارغة، بيّن المصري أن كل ما هو داخل التنظيم (داخل حدود البلدية) عليه ضريبة، موضحًا أن قيمة الضريبة على الأراضي الخالية تكون منخفضة.



وأكد أن مديونية البلديات على بنك تنمية المدن والقرى خُفضت الفوائد المترتبة على القروض من 7% إلى نصف في المئة حسب مدة السداد.



وأضاف الأربعاء، أن البنك سيخسر من قيمة الفوائد قرابة 150 مليون دينار.



وبيّن أن في الأردن 104 بلديات، مقدرًا أن نحو 30 بلدية لا تعاني من المديونية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم لها حوافز طبقًا لأدائها الجيد وفق معادلة توزيع عوائد المحروقات والدعم الحكومي.



وأوضح أن مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي على البلديات جرى تقسيطها على فترات من خلال أقساط ميسرة، مبينًا أن مؤسسة الضمان خسرت من مستحقاتها 30 مليونًا من الغرامات.