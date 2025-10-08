جلسة توعوية حول التحول الرقمي والقطاع الصناعي

الوكيل الإخباري- نظمت غرفة صناعة الأردن، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، اليوم الأربعاء، جلسة توعوية بعنوان "التحول الرقمي والابتكار لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي".

وأكد نائب مدير عام الغرفة إسحاق عربيات، أن الثورة الصناعية الرابعة تتيح فرصا غير مسبوقة أمام الصناعات الوطنية عبر إنترنت الأشياء وتحليل البيانات، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تشكل منصات لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرات تدعم الابتكار الصناعي.



من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إلى أن الجمعية تعمل على ربط مشاريع تخرج طلبة الجامعات باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، بما يحول الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في رفع التنافسية وتحقيق النمو.



واستعرض ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي زياد المعايطة، مشروع "طرق مبتكرة لدعم التشغيل"، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مبينا أن الدعم المقدم لا يقتصر على الجوانب الفنية، بل يشمل أيضا توفير دفعات مالية أولية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تطبيق الابتكار، إلى جانب ربطها بمؤسسات مانحة أخرى لتوفير تمويلات إضافية أكبر.