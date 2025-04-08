جلسة توعوية في عجلون عن أمن المعلومات في العصر الرقمي

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة عجلون الوطنية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية متخصصة بعنوان أمن المعلومات في العصر الرقمي استراتيجيات الحماية والتحديات المستقبلية.

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وأكدت عميدة شؤون الطلبة في الجامعة الدكتورة ريم الكناني، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلبة والمساهمة في بناء قدراتهم في مواجهة التحديات التقنية الحديثة.