الثلاثاء 2025-04-08 08:41 م
 

جلسة توعوية في عجلون عن أمن المعلومات في العصر الرقمي

جامعة عجلون الوطنية
جامعة عجلون الوطنية
 
الثلاثاء، 08-04-2025 07:38 م

الوكيل الإخباري-   نظمت جامعة عجلون الوطنية، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية متخصصة بعنوان أمن المعلومات في العصر الرقمي استراتيجيات الحماية والتحديات المستقبلية.

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وأكدت عميدة شؤون الطلبة في الجامعة الدكتورة ريم الكناني، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلبة والمساهمة في بناء قدراتهم في مواجهة التحديات التقنية الحديثة.

 
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