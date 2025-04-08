جلسة توعوية في عجلون عن أمن المعلومات في العصر الرقمي

وأكدت عميدة شؤون الطلبة في الجامعة الدكتورة ريم الكناني، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في تعزيز الوعي الرقمي لدى الطلبة والمساهمة في بناء قدراتهم في مواجهة التحديات التقنية الحديثة.
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