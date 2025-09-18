جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، أن قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة يعد ملزماً لكافة البنوك العاملة في المملكة، مشيراً إلى أن القرار يأتي ضمن نهج البنك المركزي في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.

وأوضح المحروق ، الخميس، أن انعكاسات القرار ستظهر على قروض الأفراد والشركات تدريجياً، وفقاً لدورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود الموقعة بين العملاء والبنوك، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، مبيناً أن الفائدة تُراجع تلقائياً عند حلول موعد التعديل المتفق عليه في العقد.