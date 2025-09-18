جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة

وأوضح المحروق ، الخميس، أن انعكاسات القرار ستظهر على قروض الأفراد والشركات تدريجياً، وفقاً لدورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود الموقعة بين العملاء والبنوك، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، مبيناً أن الفائدة تُراجع تلقائياً عند حلول موعد التعديل المتفق عليه في العقد.
ورجّح المحروق أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الانخفاضات في أسعار الفائدة، في ضوء التوجهات النقدية الحالية.
