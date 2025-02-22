جمعية السياحة تطالب بالالتزام بتوجيهات وزارة السياحة حول تنظيم الرحلات

الوكيل الإخباري- طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية أصحاب مكاتب السياحة والسفر بضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عن وزارة السياحة والآثار، والذي يؤكد أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تنظيم أي رحلة سياحية في المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس الماضي وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

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