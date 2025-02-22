 
السبت 2025-02-22 10:59 م
 

جمعية السياحة تطالب بالالتزام بتوجيهات وزارة السياحة حول تنظيم الرحلات

جمعية وكلاء السياحة والسفر
جمعية وكلاء السياحة والسفر
السبت، 22-02-2025 08:57 م

الوكيل الإخباري-    طالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية أصحاب مكاتب السياحة والسفر بضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عن وزارة السياحة والآثار، والذي يؤكد أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تنظيم أي رحلة سياحية في المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس الماضي وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

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ودعت الجمعية في بيان صحفي اليوم إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المتعلقة بالحالة الجوية السائدة وحالة الطرق.

 
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