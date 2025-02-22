جمعية السياحة تطالب بالالتزام بتوجيهات وزارة السياحة حول تنظيم الرحلات

ودعت الجمعية في بيان صحفي اليوم إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية المتعلقة بالحالة الجوية السائدة وحالة الطرق.
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