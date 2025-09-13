جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

الوكيل الإخباري- أعلنت جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، أنها تقوم بجهود للمساهمة في وضع خطة وطنية للتعامل مع مرض الخرف، وبالأخص الزهايمر، ومناصرة المرضى وعائلاتهم، بهدف التخفيف من الأعباء النفسية والاجتماعية والمالية المترتبة على هذا المرض.

