جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية
 
السبت، 13-09-2025 09:29 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، أنها تقوم بجهود للمساهمة في وضع خطة وطنية للتعامل مع مرض الخرف، وبالأخص الزهايمر، ومناصرة المرضى وعائلاتهم، بهدف التخفيف من الأعباء النفسية والاجتماعية والمالية المترتبة على هذا المرض.

ووفق بيان للجمعية اليوم السبت، أقامت الجمعية إفطاراً خيرياً لدعم مقدمي الرعاية وتكريم الجهات والأشخاص الداعمين لرسالتها، بمناسبة شهر التوعية بمرض الزهايمر الذي يصادف في أيلول من كل عام.

 
 
