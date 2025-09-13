جمعية العون تدعو للتعامل مع الزهايمر بخطة وطنية

ووفق بيان للجمعية اليوم السبت، أقامت الجمعية إفطاراً خيرياً لدعم مقدمي الرعاية وتكريم الجهات والأشخاص الداعمين لرسالتها، بمناسبة شهر التوعية بمرض الزهايمر الذي يصادف في أيلول من كل عام.
