جولة على مزارع في جنوب المملكة للاطلاع على تجارب الري الحديث

الوكيل الإخباري- اطلع الأمينان العامان لسلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وسلطة المياه المهندس وائل الدويري، وعدد من مسؤولي قطاع المياه، بمشاركة السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، على أحدث تجارب الري في مناطق جنوب المملكة.

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وحسب بيان وزارة المياه والري، اليوم السبت، شملت الجولة مزارع ريادية في استخدام تقنيات الري بطرق مبتكرة محلياً، والاطلاع على ما تحتويه من تقنيات حديثة في الزراعة، وتحسين نوعية التربة، وتقليل نسبة ملوحة التربة، وخفض كميات مياه الري، ورفع كفاءة إنتاجية المتر المكعب من المياه، وأفضل الوسائل لمكافحة الجفاف والحد من التبخر، فضلاً عن مكافحة آثار التغير المناخي، وتوفير الوقت والجهد، والحصول على منتجات زراعية وطنية مميزة.