 
السبت 2024-11-30 10:32 م
 

جولة على مزارع في جنوب المملكة للاطلاع على تجارب الري الحديث

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 30-11-2024 08:03 م

الوكيل الإخباري-    اطلع الأمينان العامان لسلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وسلطة المياه المهندس وائل الدويري، وعدد من مسؤولي قطاع المياه، بمشاركة السفير الأسترالي لدى المملكة برنارد لينش، على أحدث تجارب الري في مناطق جنوب المملكة.

اضافة اعلان


وحسب بيان وزارة المياه والري، اليوم السبت، شملت الجولة مزارع ريادية في استخدام تقنيات الري بطرق مبتكرة محلياً، والاطلاع على ما تحتويه من تقنيات حديثة في الزراعة، وتحسين نوعية التربة، وتقليل نسبة ملوحة التربة، وخفض كميات مياه الري، ورفع كفاءة إنتاجية المتر المكعب من المياه، وأفضل الوسائل لمكافحة الجفاف والحد من التبخر، فضلاً عن مكافحة آثار التغير المناخي، وتوفير الوقت والجهد، والحصول على منتجات زراعية وطنية مميزة.


كما تم خلال الجولة الاطلاع على مختلف المزروعات والتقنيات الحديثة التي يتم تطبيقها، والتجارب البحثية التي طورها أصحاب المزارع بخبرات محلية لتقليل كميات الري بشكل كبير، والحصول على إنتاج عالٍ.

 
gnews

أحدث الأخبار

أمريكا واسرائيل

عربي ودولي تنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والأميركي بشأن سوريا

ارشيفية

عربي ودولي مصدر: لا صحة لانسحاب الجيش السوري من حماة

ارشيفية

فلسطين استشهاد صحفي برصاص مسيّرة إسرائيلية في أثناء وجوده في ساحة مستشفى المعمداني

الضمان الاجتماعي

أخبار محلية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي

سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي بعد استهدافها في قطاع غزة

فلسطين منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعلق عملياتها بغزة بعد ضربة إسرائيلية

ارشيفية

فلسطين انهيار مبنى يؤوي عشرات النازحين بغارة على مخيم جباليا

حماس

فلسطين قيادي بحماس: منفتحون على التفاوض ولن نتنازل عن ثوابتنا

ارشيفية

عربي ودولي شهيدان في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان



 




الأكثر مشاهدة