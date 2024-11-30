جولة على مزارع في جنوب المملكة للاطلاع على تجارب الري الحديث

وحسب بيان وزارة المياه والري، اليوم السبت، شملت الجولة مزارع ريادية في استخدام تقنيات الري بطرق مبتكرة محلياً، والاطلاع على ما تحتويه من تقنيات حديثة في الزراعة، وتحسين نوعية التربة، وتقليل نسبة ملوحة التربة، وخفض كميات مياه الري، ورفع كفاءة إنتاجية المتر المكعب من المياه، وأفضل الوسائل لمكافحة الجفاف والحد من التبخر، فضلاً عن مكافحة آثار التغير المناخي، وتوفير الوقت والجهد، والحصول على منتجات زراعية وطنية مميزة.
كما تم خلال الجولة الاطلاع على مختلف المزروعات والتقنيات الحديثة التي يتم تطبيقها، والتجارب البحثية التي طورها أصحاب المزارع بخبرات محلية لتقليل كميات الري بشكل كبير، والحصول على إنتاج عالٍ.
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