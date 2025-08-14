10:42 ص

الوكيل الإخباري- قال الملازم2 ليث الفريحات من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق العدسية - ناعور، نتج عنه 7 إصابات متوسطة، تم إسعافهم إلى مستشفى الحياة. اضافة اعلان





وتابع أنه تم التعامل أيضًا مع حادث تدهور وانقلاب لمركبة على طريق إربد - عمان، نتج عنه إصابة سائقها وتم إسعافه إلى مستشفى جرش الحكومي.



