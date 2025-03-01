حركة نشطة بأسواق الزرقاء في أول يوم رمضان

الوكيل الإخباري- استقبلت محافظة الزرقاء أول أيام شهر رمضان المبارك بأجواء اجتماعية مميزة، حيث شهدت شوارعها وأحياؤها حركة نشطة خاصة شوارع السعادة و 36 وشاكر التي ازدحمت بالمواطنين الذين توافدوا لشراء مستلزمات الشهر الكريم.

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وشهدت الأسواق حركة تجارية لافتة، حيث حرص التجار على توفير كافة المواد الغذائية والخضروات ومستلزمات رمضان بأسعار مستقرة خاصة في سوق الحسبة والأسواق الشعبية والمراكز التجارية، ولاقت استحسان المواطنين الذين أشادوا بتنوع الخيارات وجودة المنتجات المعروضة خاصة زينة رمضان.