حركة نشطة بأسواق الزرقاء في أول يوم رمضان

وشهدت الأسواق حركة تجارية لافتة، حيث حرص التجار على توفير كافة المواد الغذائية والخضروات ومستلزمات رمضان بأسعار مستقرة خاصة في سوق الحسبة والأسواق الشعبية والمراكز التجارية، ولاقت استحسان المواطنين الذين أشادوا بتنوع الخيارات وجودة المنتجات المعروضة خاصة زينة رمضان.
كما، شهدت المراكز التجارية الكبيرة في المحافظة حركة تسوق نشطة خاصة في شارع 36، حيث أطلقت العديد من العروض الترويجية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية .
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف عجلون : برامج وانشطة متنوعه خلال شهر رمضان
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
اختتام منافسات بطولة المملكة لرفع الأثقال
-
خطة لمراقبة الأسواق في الطفيلة خلال رمضان
-
تنويه بشأن دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد
-
حلقة نقاشية للنظر في مخالفات قانوني الغذاء والصحة العامة
-
أوقاف الأغوار الشمالية تُطلق مبادرة نسائم رمضانية للأسر العفيفة
-
العيسوي: الأردن قوي بقيادته الهاشمية ووحدته الوطنية