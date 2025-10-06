حسّان: ضرورة تطوير المنتج السياحي بما يعكس الصورة الحقيقية للأردن

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تطوير المنتج السياحي بما يعكس الصورة الحقيقية للأردن وشعبه، وهذا هو الأهم.
وشدد على أهمية العمل على ربط البترا ومواقعها السياحية بالمسارات السياحية في المناطق المجاورة لها مثل قلعة الشوبك ومحمية ضانا؛ بما ينعكس إيجاباً على التنمية المحلية وتعزيز السياحة الوطنية.
وأكد حسّان ضرورة توجيه جزء من الفعاليات والاحتفالات التي تحمل قيمة ترويجية عالية إلى البترا، وتشجيع المنشآت السياحية على إقامتها؛ لما لها من دور في جذب السيَّاح وضمان إشغال الفنادق، وتحقيق عائد اقتصادي مهم.
وشدد رئيس الوزراء على أن سيادة القانون واحترامه هي الأساس وبدونها لن يتمكّن أحد من العمل أو الاستفادة، ولا بدَّ من وضع إطار واضح للعمل يلتزم به الجميع؛ بما يحقِّق الفائدة للمجتمع المحلي في البترا وينعكس إيجاباً على قطاع السياحة بشكل عام.
