حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر

الثلاثاء، 12-08-2025 09:20 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   جدد مصدر حكومي رسمي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري التأكيد أنه لا توجد اية مبررات او نية لتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بسبب موجة الحر التي تؤثر على المملكة.

 المصدر  اكد على استمرار حظر تشغيل العاملين في القطاع الزراعي ومن تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة، وذلك من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

 

 ومن المتوقع أن تبقى المملكة ضمن تأثير الموجة الحارة خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الخميس، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمّان يوم الثلاثاء ما بين 40 و42 درجة مئوية، وترتفع قليلًا يوم الأربعاء لتكون ما بين 41 و43 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة يوم الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة ما بين 39 و41 درجة مئوية.

ويبدأ تراجع درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من مساء يوم الجمعة، حيث تنخفض العظمى لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة يوم السبت، مسجلة ما بين 32 و34 درجة مئوية، مع سيادة أجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق.

 
 
