حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - جدد مصدر حكومي رسمي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري التأكيد أنه لا توجد اية مبررات او نية لتعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بسبب موجة الحر التي تؤثر على المملكة.

اضافة اعلان

المصدر اكد على استمرار حظر تشغيل العاملين في القطاع الزراعي ومن تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة، وذلك من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا.