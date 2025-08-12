حسم الجدل حول تعطيل الدوام بالاردن بسبب موجة الحر

ويبدأ تراجع درجات الحرارة تدريجيًا اعتبارًا من مساء يوم الجمعة، حيث تنخفض العظمى لتتراوح بين 35 و37 درجة مئوية، لتعود إلى معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة يوم السبت، مسجلة ما بين 32 و34 درجة مئوية، مع سيادة أجواء صيفية اعتيادية في معظم المناطق.
