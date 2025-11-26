حفل غنائي لنانسي وحماقي في عمان في رأس السنة والتذكرة تصل الى 400 دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت إحدى الشركات المنظمة عن إقامة حفل غنائي يجمع النجمة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وذلك في ليلة رأس السنة بتاريخ 31/12/2025.

