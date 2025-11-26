الأربعاء 2025-11-26 03:15 م
 

حفل غنائي لنانسي وحماقي في عمان في رأس السنة والتذكرة تصل الى 400 دينار

الأربعاء، 26-11-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إحدى الشركات المنظمة عن إقامة حفل غنائي يجمع النجمة نانسي عجرم والفنان محمد حماقي في أحد فنادق العاصمة عمّان، وذلك في ليلة رأس السنة بتاريخ 31/12/2025.

وقالت الشركة أن أسعار تذاكر الحفل ستتراوح بين 250 و400 دينار للشخص الواحد، متضمنة وجبة العشاء وان الحفل سيكون مخصصاً للعائلات والمجموعات.

 
 
