حقيقة اختطاف فتاتين في الأردن.. الأمن يكشف التفاصيل

الوكيل الإخباري- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل تغيب فتاتين عن منزل ذويهما، إحداهما في العاصمة والأخرى من جنسية عربية تقطن في محافظة مأدبا .

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وأكد، أن الفتاة الأولى وتبلغ من العمر 17 عاما تغيبت عن المنزل في العاصمة لأيام وجرى أمس الخميس العثور عليها وبصحة جيدة وأرسلت لإدارة حماية الأسرة للوقوف على أسباب تغيبها.



وأشار الناطق الإعلامي إلى أن الفتاة الثانية من جنسية عربية وتبلغ من العمر 17 عاما متغيبة عن منزلها في محافظة مأدبا منذ أشهر وسبق لها أن تغيبت لأكثر من مرة عن المنزل والبحث عنها جار، حيث جرى رصدها لأكثر من مرة آخرها كانت يوم أمس الخميس بواسطة إحدى الكاميرات بمحافظة الزرقاء وكانت لوحدها وبصحة جيدة وما زال البحث جاريا عنها.