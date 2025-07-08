حوارية توعوية في البلقاء حول "الميثاق الرقمي والتفكير النقدي"

الوكيل الإخباري- نظم منتدى البلقاء الثقافي "مجلس حقوق الطفل " بالتعاون مع هيئة شباب البلقاء "مبادرون" ، جلسة حوارية توعوية في مركز شابات البلقاء النموذجي، ضمن سلسلة أنشطته في المبادرة الوطنية "الميثاق الرقمي والتفكير النقدي".

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وتهدف الجلسة إلى تمكين الشباب والشابات من أدوات التفكير النقدي وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية في ظل المتغيرات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.



وقال رئيس منتدى البلقاء الثقافي والمشرف العام على المبادرة، الدكتور محمد الرمامنة خلال الجلسة، إن الميثاق الرقمي ليس مجرد توجه تقني بل هو صورة للقيم التي نؤمن بها في العالم الافتراضي وهوية رقمية يجب أن تبنى على الأخلاق والمسؤولية والوعي.



وأشار إلى أن التفكير النقدي يشكل ركيزة مهمة في هذا السياق، لأنه يمكن الإنسان من التمييز بين الصواب والخطأ ويعزز من قدرته على مواجهة التضليل والتطرف الرقمي.



من جهتها، أكدت مديرة مركز شابات البلقاء النموذجي، نور الزعبي، أن الشابات اليوم في قلب المشهد الرقمي وأن هذه المبادرة تعد خطوة عملية في تعزيز مشاركتهن الآمنة والواعية، مبينة أن المواطنة الرقمية هي صورة الإنسان في الفضاء الرحب ومسؤوليتنا أن نجعل هذه الصورة مشرفة، قائمة على المبادئ والقيم لأن بها ننهض ونتطور.



بدوره، تحدث رئيس هيئة شباب البلقاء "مبادرون" خالد أبو رمان عن قضية الابتزاز الإلكتروني ووسائل التصدي له وأهمية نشر الوعي القانوني والاجتماعي حول سبل الوقاية منه والتبليغ والدعم، مؤكدا أن المعرفة هي السلاح الأول لمواجهة هذا النوع من الانتهاكات.