حوارية عن قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الوزارة تعتمد استراتيجية شاملة لمواجهة تحديات القطاع، تشمل: التخزين، والربط الكهربائي الإقليمي، وتعظيم الموارد الوطنية، وتطبيق العدادات الذكية ضمن برامج التحول الرقمي.

وقال الخرابشة خلال جلسة حوارية عقدتها لجنة الطاقة في نقابة المهندسين بعنوان "قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي"، إن الوزارة تعمل على تحديث استراتيجية الطاقة (2025–2035) لإدراج آخر التطورات على قطاع الطاقة عالميا، متضمنة التكنولوجيات الجديدة مثل الهيدروجين والتخزين.



وبين أن أولويات الوزارة تتركز على تعزيز الاعتماد على الذات وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تنفيذ 6 مبادرات و32 أولوية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026- 2029).



وأوضح الخرابشة أن الوزارة تنفذ مشاريع استراتيجية لرفع الإنتاج المحلي، تشمل تطوير حقول الغاز في الريشة والسرحان وحمزة، وتكثيف عمليات التنقيب والاستكشاف في شمال الريشة وشرق الصفاوي، إلى جانب توسعة شبكات الغاز وربطها بالأنبوب العربي لتغطية عمان والزرقاء والمدن الصناعية، كما يجري تنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميجاواط من الشمس والرياح، وتطوير مشاريع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات وضخ المياه.



من جانبه، أكد نقيب المهندسين عبدالله غوشة، أن أمن التزود بالطاقة واستدامة القطاع يمثلان ركيزة أساسية للأمن الوطني، مشيدا بما حققه الأردن من تقدم في تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية من خلال مشاريع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي.



ولفت غوشة إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أفق المستقبل وفرصة للأردن ليكون مركزا إقليميا للطاقة النظيفة، ما يتطلب تشريعات جاذبة، واستراتيجيات استثمارية واضحة، وشراكات وطنية ودولية.



من جانبه، قال رئيس لجنة الطاقة النقابية الدكتور محمد بركات، إن بناء استراتيجية وطنية معتمدة على أمن الطاقة ستعطي القوة والديمومة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية امتلاك التكنولوجيا والخبرات البشرية في هذا المجال.



من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أن المنتدى يحرص على متابعة تطورات قطاع الطاقة في المملكة بصفته أحد القطاعات الأكثر تأثيرا على تنافسية الاقتصاد الوطني.



وأوضحت أن المنتدى يعمل على بناء فهم أعمق للتحديات والفرص في قطاع الطاقة من خلال حوار مستمر مع الخبراء وأصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الابتكار في مجالات الطاقة الخضراء والتقنيات النظيفة.



بدوره، أشار رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء الدكتور حازم رحاحلة، إلى أن الشركة ماضية قدما في تطوير شبكتها الكهربائية بما يعزز من استقرارها وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مناطق امتيازها، لافتا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من الفاقد الكهربائي على شبكات الشركة.



وقال مدير برنامج الطاقة والبيئة وتغير المناخ في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن عمر أبو عيد، إن الشراكة الأردنية الأوروبية في مجال الطاقة ساهمت في تعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء والمستدامة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يقدم برامج تعاون إقليمية وثنائية تسهم في تحقيق أهداف الشراكة الأردنية الأوروبية، وعلى رأسها الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقت مطلع العام الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.



من جهتها، استعرضت نائب رئيس لجنة الطاقة النقابية، المهندسة سعاد العجارمة، محاور النقاش، وهي: أمن التزود بالطاقة واستدامة القطاع، والتوسع في الطاقة المتجددة والابتكار التقني، والتحولات المستقبلية نحو الهيدروجين الأخضر.



وأوصى المشاركون في الورشة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وتسريع إعداد التشريعات والسياسات الخاصة بالهيدروجين الأخضر بما يضمن جذب الاستثمارات الدولية.



ودعوا إلى دعم الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الشبكات الكهربائية وضمان استدامة التزود بالطاقة، وتعزيز دور الكفاءات الهندسية الأردنية في وضع الحلول الفنية ورسم الخطط المستقبلية لقطاع الطاقة.