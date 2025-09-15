خطة وطنية للتعامل مع الأحوال الجوية غير الاعتيادية 2025-2026

07:12 م

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الداخلية مازن الفراية، في مقر الوزارة اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، بحضور عطوفة مدير الأمن العام اللواء د. عبيد الله المعايطة، وأصحاب العطوفة الأمناء العامين للوزارات المعنية ومندوبي الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية الاتصال عن بعد، بهدف التأكد من الجاهزية لاستقبال فصل الشتاء وبحث التحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة المختلفة خلال هذا الفصل، وللوقوف أيضًا على أبرز الاستعدادات والتحضيرات والخطط التي تم وضعها لهذه الغايات ومدى فاعليتها في الاستجابة للظروف الجوية المتوقعة، تنفيذًا للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 وتعديلاته. اضافة اعلان





وأشاد وزير الداخلية، مازن الفراية، بالخبرات التراكمية والكفاءات النوعية في الدولة الأردنية، للتعامل مع التحديات المتوقعة والظروف الجوية، حتى تم الوصول إلى مستوى المعرفة المسبقة التامة بكافة التفاصيل المرتبطة بظروف الطقس؛ من حيث المشاكل والمواقع والتوقيتات والاحتياجات والملاحظات وفرص التحسين والتطوير اللازمة، الذي يفترض أن يكون موثقًا في الذاكرة المؤسسية لدى كل جهة معنية، مشددًا على اعتبار هذا الاجتماع هو الانطلاقة الرسمية للتحضير للظروف الطارئة المتوقعة خلال فصل الشتاء القادم.



وبهذه المناسبة، أعرب الوزير الفراية عن اعتزازه بجهاز الدفاع المدني وقدراته الكبيرة في مواجهة التحديات، ومستوى التطور والتحديث الذي تم فيه.



وفي السياق ذاته، أكد الفراية أنه تم إقرار الخطة الوطنية المنسقة للتعامل مع الأحوال الجوية غير الاعتيادية للأعوام 2025-2026، من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وطلب من كل جهة مراجعة دورها في هذه الخطة، والبدء في تنفيذ متطلباتها، مع التركيز على الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وطلب من السادة المحافظين استكمال تجهيز خطط الطوارئ المحلية للمحافظات وتحديثها من خلال لجان الدفاع المدني المحلية.



كما أكد الفراية على أهمية توعية المواطنين حيال التعامل البنّاء والإيجابي مع ظروف الجو وآثارها المتوقعة، باعتبارهم شركاء أساسيين في التصدي لأي مخاطر متوقعة، ونوّه إلى فاعلية العمل التطوعي المنتظم في مساندة الأجهزة الرسمية خلال عملها في الظروف الطارئة، وضرورة تنظيم التطوع وفق خطط منهجية.



بدوره، أشار مدير الأمن العام إلى أن دور مديرية الدفاع المدني يعكس الاستعداد التام للاستجابة الإنسانية الشاملة في تقديم الخدمات خلال فصل الشتاء، موضحًا أن وعي المواطن ومعرفته بكيفية التصرف أثناء الأزمات والطوارئ يعتبر عاملًا مهمًا في دعم وإسناد عمليات الدفاع المدني، وأنه سيتم تنظيم الفرق التطوعية وكيفية عملها وانتشارها بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني، وفق خطط إعلامية وتوعوية يتم إطلاقها بالوقت المناسب.



من جانب آخر، عرض مدير مديرية الدفاع المدني العميد عماد الذيب إيجازًا عن خطة الأمن العام للتعامل مع فصل الشتاء، تضمنت عدة محاور أبرزها: تقييم المخاطر والمخاطر المحتملة، الإمكانيات والقدرات، الإجراءات الاستباقية، آلية متابعة وتنفيذ الخطة الوطنية، الخطة الخاصة بمديرية الأمن العام، الخطة الإعلامية، وتنظيم الفرق التطوعية.



من جهته، اقترح مدير غرفة تجارة الأردن العمل على إعداد تطبيق تفاعلي يتعلق بالأرصاد الجوية وتقلبات الطقس، يمكن المواطنين من التواصل المستمر والفعال، ويجعله على اطلاع دائم بمختلف الظروف الجوية الحالية والمتوقعة، وتم التوافق على التنسيق المباشر والفوري بين مديرية الدفاع المدني وغرفة تجارة الأردن لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ.