الأحد 2025-10-12 07:15 م
 

دورة تدريبية لموظفي جائزة الحسن

ل
أرشيفية
 
الأحد، 12-10-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري- نفذت جائزة الحسن للشباب دورة تدريبية لموظفيها بهدف رفع كفاءة الكوادر وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ خطط وبرامج الجائزة المستقبلية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للجائزة اليوم الأحد، تهدف الدورة إلى تطوير مهارات الموظفين وتعريفهم بـسياسات الجائزة والمعايير المعتمدة، مع التركيز على الالتزام بمعايير الرخصة الدولية لجائزة دوق إدنبرة، إلى جانب استعراض تعليمات الكادر المدني والعسكري، وآليات تطبيق المخيمات، والتنسيق مع الشركاء استعدادا لخطة العمل المقبلة.


وشملت الدورة شرحا تفصيليا لسياسات الجائزة والحماية والخصوصية والشكاوى والأمن السيبراني والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والإبلاغ عن حوادث وقضايا الأطفال، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، إضافة إلى استعراض برامجها المتنوعة التي تعنى بتمكين الشباب الأردني وصقل مهاراتهم الفكرية والجسدية، بما يعزز روح المبادرة والانتماء والعمل التطوعي لديهم.


وتأتي الدورة ضمن نهج الجائزة المستمر في تطوير قدرات موظفيها ورفع مستوى أدائهم وفق أحدث المعايير الدولية، وبما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية في دعم الشباب الأردني وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

أخبار محلية قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

ل

أسواق ومال توقعات بصعود تاريخي لـ"معدن الفقراء"

ل

فلسطين "يديعوت أحرونوت": نتنياهو استسلم بشكل كامل لحماس وأخفى الحقيقة

مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة

أخبار محلية مكافحة التسول: 594 حملة وضبط 919 متسولاً ومتسولة

ل

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الثالث بلواء بني كنانة

ل

أخبار محلية دورة تدريبية لموظفي جائزة الحسن

ن

أخبار محلية ورشة توعوية لتحسين تغطية محطات البث الإذاعي

تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة

أخبار محلية تعزيز الشراكة بين عمّان والاتحاد الأوروبي لخدمة التنمية المستدامة



 
 





الأكثر مشاهدة