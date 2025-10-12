دورة تدريبية لموظفي جائزة الحسن

وبحسب بيان للجائزة اليوم الأحد، تهدف الدورة إلى تطوير مهارات الموظفين وتعريفهم بـسياسات الجائزة والمعايير المعتمدة، مع التركيز على الالتزام بمعايير الرخصة الدولية لجائزة دوق إدنبرة، إلى جانب استعراض تعليمات الكادر المدني والعسكري، وآليات تطبيق المخيمات، والتنسيق مع الشركاء استعدادا لخطة العمل المقبلة.
وشملت الدورة شرحا تفصيليا لسياسات الجائزة والحماية والخصوصية والشكاوى والأمن السيبراني والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والإبلاغ عن حوادث وقضايا الأطفال، وسياسة الإبلاغ عن المخالفات، إضافة إلى استعراض برامجها المتنوعة التي تعنى بتمكين الشباب الأردني وصقل مهاراتهم الفكرية والجسدية، بما يعزز روح المبادرة والانتماء والعمل التطوعي لديهم.
وتأتي الدورة ضمن نهج الجائزة المستمر في تطوير قدرات موظفيها ورفع مستوى أدائهم وفق أحدث المعايير الدولية، وبما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية في دعم الشباب الأردني وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية الوطنية.
