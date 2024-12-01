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رئيس الجامعة الاردنية : عقوبات صارمة لهؤلاء

الجامعة الأردنية
الجامعة الاردنية
الأحد، 01-12-2024 02:06 م

الوكيل الإخباري-   علق رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات على المشاجرة الأخيرة التي وقعت بالجامعة قبل عدة ايام. 

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وقال عبيدات في تصريحات ، اليوم الاحد، بأن الجامعة لن تتهاون بمعاقبة المتسببين بالمشاجرة واتخاذ العقوبات في حقهم.  

 
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