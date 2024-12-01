رئيس الجامعة الاردنية : عقوبات صارمة لهؤلاء

وقال عبيدات في تصريحات ، اليوم الاحد، بأن الجامعة لن تتهاون بمعاقبة المتسببين بالمشاجرة واتخاذ العقوبات في حقهم.
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