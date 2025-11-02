رئيس الديوان يفتتح مصنع للألبسة في الكرك تزامنا مع زيارة الملك

11:08 ص

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، الأحد، مصنع الموجب للألبسة في لواء القصر بالكرك.





وجاء افتتاح المصنع ضمن المبادرة الملكية للفروع والوحدات الإنتاجية تزامنا مع زيارة جلالة الملك للمحافظة.