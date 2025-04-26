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رئيس "الهاشمية" يدعو لتوحيد البحث الأكاديمي العربي

المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية
المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية
 
السبت، 26-04-2025 12:00 م
الوكيل الإخباري- أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري أهمية التكامل العربي في التعليم العالي، وتوحيد الجهود الأكاديمية والبحثية على المستوى العربي، بما يسهم في تحقيق تعاون فعّال بين مؤسسات التعليم العالي.اضافة اعلان


وشدد الحياري، في بيان اليوم السبت، على ضرورة تبني خطط استراتيجية مشتركة لتطوير المناهج ودعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم التنمية المستدامة في الوطن العربي، داعيًا إلى توسيع الشراكات البحثية والأكاديمية بين الجامعات العربية، وتعزيز برامج التبادل الأكاديمي والطلابي.

وأشار إلى مشاركته في الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في الجامعة الدولية بدولة الكويت مؤخرًا، لمناقشة تعزيز الدور المؤسسي لاتحاد الجامعات العربية، وتبادل التجارب الناجحة للجامعات العربية، وتطوير منظومة التعليم العالي في العالم العربي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات العربية، وتصنيف الجامعات العربية وفق معايير الجودة العالمية.

وبحث الحياري خلال لقائه رئيس المؤتمر ورئيس الجامعة الدولية في الكويت، التي تستضيف المؤتمر، الدكتور بركات الهديبان، أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات التي تهم الجامعتين، كما بحث مع عدد من رؤساء الجامعات العربية سبل التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية.
 
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