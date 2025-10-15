الأربعاء 2025-10-15 12:18 م
 

رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الجاهزية العالية والتكامل والتنسيق استعدادا لفصل الشتاء

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 15-10-2025 11:37 ص
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء جعفر حسان ضرورة التكامل والتنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المختصة؛ استعدادا لفصل الشتاء وضمان الجاهزية العالية للتعامل مع أي ظروف جوية غير اعتيادية.اضافة اعلان


واطلع رئيس الوزراء خلال اجتماع عقده في دار رئاسة الوزراء الأربعاء؛ على الخطة الوطنية والخطط التنفيذية للوزارات والمؤسسات والجهات المعنية التي تم إعدادها، حيث أكد أهمية الالتزام بتفعيل هذه الخطط ورفع جاهزية غرف العمليات في المحافظات خلال فصل الشتاء.

كما لفت إلى ضرورة التأكد من جاهزية البنية التحتية والمعدات والآليات والكوادر، والاستجابة الفورية للظروف الجوية، والاستفادة من تجارب السنوات السابقة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أهمية التوعية المستمرة للمواطنين بمعايير السلامة ومستجدات الأحوال الجوية.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والداخلية، وأمين عمان، إلى شرح حول ملامح الخطط التنفيذية للوزارات والجهات المعنية واستعداداتها لفصل الشتاء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

آليات عسكرية للجيش الإسرائيلي

فلسطين دبابات ومدفعية الاحتلال تطلق النار شرق مدينتي غزة وخان يونس

التوقيت الشتوي

شؤون برلمانية مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأرملة تشارلي كيرك

عربي ودولي ترامب يقلد الراحل تشارلي كيرك أرفع وسام مدني أميركي

ل

فن ومشاهير سيواجه الشهود.. تطورات جديدة في جلسات محاكمة فضل شاكر

رئاسة الوزراء

أخبار محلية رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الجاهزية العالية والتكامل والتنسيق استعدادا لفصل الشتاء

ل

منوعات افحص بيدك! دليل سريع لمعرفة صلاحية الجبن من ملمسه

تعبيرية

أخبار محلية هام من مياه اليرموك بشأن الفواتير الشهرية

ل

منوعات عنكبوت في أذن طفل يثير دهشة الأطباء في روسيا



 
 





الأكثر مشاهدة