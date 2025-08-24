رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم الأحد، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.
وجرى خلال اللقاء عرض المحاور وأبرز التوصيات التي تضمّنها التقرير، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب التطورات التي شهدتها في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي.
-
