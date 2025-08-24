رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان

11:37 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743416 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تسلّم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم الأحد، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.



وجرى خلال اللقاء عرض المحاور وأبرز التوصيات التي تضمّنها التقرير، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب التطورات التي شهدتها في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي.