الأحد 2025-08-24 02:05 م
 

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان

تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم الأ
جانب من اللقاء
 
الأحد، 24-08-2025 11:37 ص
الوكيل الإخباري-   تسلّم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نسخة من التقرير السنوي الحادي والعشرين لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، اليوم الأحد، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، والمفوّض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة.

وجرى خلال اللقاء عرض المحاور وأبرز التوصيات التي تضمّنها التقرير، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، إلى جانب التطورات التي شهدتها في مجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء في الأردن

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في معان غدا

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان: (15) ألف مؤمن عليه استفاد من بدل التعطل عن العمل خلال النصف الأول من العام الحالي

محطة محروقات

اقتصاد محلي توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

فلسطين الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يتحدى دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب

بثثب

فن ومشاهير وفاة صادمة للفنان بهاء الخطيب أثناء مباراة كرة قدم

الطفيلة

أخبار محلية مديرية أشغال الطفيلة تنجز 10 مشاريع خدمية

فلسطينيون خلال تشييع جنازة شهداء المساعدات الإنسانية في غزة

فلسطين ارتفاع عدد شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2095 شهيدا

العاصمة السورية دمشق

اقتصاد محلي 42 شركة أردنية تشارك في معرض دمشق الدولي



 
 





الأكثر مشاهدة