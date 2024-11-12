 
الثلاثاء 2024-11-12 01:52 م
 

رئيس الوزراء يعد بإنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

جعفر حسان
جعفر حسان
الثلاثاء، 12-11-2024 12:47 م
الوكيل الإخباري-    زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، لافتا إلى إصرار الحكومة على إنجازه نهاية العام الحالي وبدء التشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل واستقبال المواطنين في الربع الأخير من 2025.اضافة اعلان


واعتبر أن انجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، هو تحقيق مطلب أساسي لمحافظة إربد، مبينا أنه مشروعاً كبيراً في القطاع الصحي على مستوى المملكة.
 
gnews

أحدث الأخبار

احتفال النشامى الشهير في بطولة آسيا

ترند 65 ألف متفرج ينتظرون إبداع التعمري ورفاقه في استاد البصرة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 2.3 مليار دولار منذ بداية العام

جعفر حسان

أخبار محلية حسان: الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الأردن

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

ر

أخبار محلية مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء في إربد

لاعبي المنتخب الوطني

أخبار محلية شاشات عملاقة لمتابعة مباراة منتخب النشامى ونظيره العراقي

مؤسسة الخط الحجازي الأردني

أخبار محلية هام للمتقدمين بطلبات توظيف لمؤسسة الخط الحجازي الأردني

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يعد بإنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد



 


الأكثر مشاهدة