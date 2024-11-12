رئيس الوزراء يعد بإنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

12:47 م

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الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، لافتا إلى إصرار الحكومة على إنجازه نهاية العام الحالي وبدء التشغيل التجريبي في الربع الأول من العام المقبل واستقبال المواطنين في الربع الأخير من 2025. اضافة اعلان





واعتبر أن انجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، هو تحقيق مطلب أساسي لمحافظة إربد، مبينا أنه مشروعاً كبيراً في القطاع الصحي على مستوى المملكة.