رئيس الوزراء يعد بإنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد

واعتبر أن انجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، هو تحقيق مطلب أساسي لمحافظة إربد، مبينا أنه مشروعاً كبيراً في القطاع الصحي على مستوى المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
حسان: الأجهزة الأمنية تقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الأردن
-
مؤتمر صحفي لعدد من الوزراء في إربد
-
شاشات عملاقة لمتابعة مباراة منتخب النشامى ونظيره العراقي
-
هام للمتقدمين بطلبات توظيف لمؤسسة الخط الحجازي الأردني
-
عين على القدس يرصد مصادرة الاحتلال لأراضي قرية أم طوبا
-
99.9 بالمئة نسبة السكان المزودين بالكهرباء خلال العام الماضي
-
25-10 قرشاً كيلو البندورة في السوق المركزي
-
الأرصاد الجوية الأردنية تواصل تعزيز قدرات كوادر الرصد الجوي