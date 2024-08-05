رئيس جامعة مؤتة والسفير الفلبيني يبحثان التعاون الأكاديمي

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، والسفير الفلبيني في المملكة ولفريدوك سانتوس، خلال لقاء اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي.



وقال النعيمات خلال اللقاء، إن الجامعة تقوم بتسهيل إجراءات قبول الطلبة الدوليين، وتوفر لهم بيئة تعليمية ملائمة، خاصة أن الجامعة أصبحت تشكل قبلة لطلبة من دول شقيقة وصديقة.



وأكد حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية للدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى تحقيق المزيد من الشراكات الدولية واستقطاب الطلبة الدوليين.