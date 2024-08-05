رئيس جامعة مؤتة والسفير الفلبيني يبحثان التعاون الأكاديمي

وقال النعيمات خلال اللقاء، إن الجامعة تقوم بتسهيل إجراءات قبول الطلبة الدوليين، وتوفر لهم بيئة تعليمية ملائمة، خاصة أن الجامعة أصبحت تشكل قبلة لطلبة من دول شقيقة وصديقة.
وأكد حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون مع المؤسسات التعليمية للدول الشقيقة والصديقة، انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى تحقيق المزيد من الشراكات الدولية واستقطاب الطلبة الدوليين.
بدوره، أشاد السفير الفلبيني بدور الجامعة في تأهيل الطلبة علميا ومعرفيا، مستعينة بمناخ تعليمي نوعي يحفز على التحصيل، مؤكدا أن إدارة الجامعة تضع في سلم أولوياتها العناية والاهتمام بطلبتها وطرق تطوير مهارتهم.
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