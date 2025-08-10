الأحد 2025-08-10 07:57 م
 

رئيس "منطقة العقبة" يطلع على خطط تطوير الميناء

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي "رمزي" المجالي، حرص السلطة على تطوير منظومة الموانئ بما يتواكب مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني للعقبة، وبما يتواءم مع خطط التحديث التي تتبناها الحكومة لرفع القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية للموانئ الأردنية.

وثمَّن المجالي، خلال تفقده اليوم الأحد، برفقة رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، النقلة النوعية التي يشهدها ميناء العقبة في مجالات التطوير والتحديث من خلال خطط محكمة ومدروسة، مشيدًا باستمرارية قنوات التواصل بين جميع مكونات سلسلة النقل والتوريد والأطراف ذات العلاقة بعمل الميناء.


والتقى المجالي والصفدي مديرَ عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، الدكتور محمود خليفات، الذي قدّم إيجازًا عن واقع الشركة وخطط التطوير والتحديث.


وعرض خليفات الإنجازات المتحققة في مجالات المناولة والسلامة العامة، وخطط إعادة هيكلة الشركة، وبرامج تأهيل وتطوير الموارد البشرية، واستراتيجية التحديث الشاملة لجميع مرافق الميناء.


وبيَّن دور الميناء في تعزيز وتيرة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية، إضافةً إلى تجارة الترانزيت إلى دول الجوار العربي، مؤكدًا انفتاح منظومة الموانئ على جميع شركاء العمل في مختلف القطاعات ذات العلاقة، بما يحقق المصالح الوطنية العليا ومصالح جميع الأطراف.

 
 
