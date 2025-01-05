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رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً
الأحد، 05-01-2025 05:12 م

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وفداً عسكرياً عُمانياً برئاسة آمر كلية الدفاع الوطني العُماني اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور السفير العُماني في عمّان، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة للجيشين الشقيقين، خاصة المتعلقة بمجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والفرص المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك.


من جانبه، ثمن الوفد الضيف الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة، مشيداً بالدور الإنساني الذي تقوم به فضلاً عن عمليات التحديث والتطوير، بما ينسجم مع طبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.

 
gnews

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