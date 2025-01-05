رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور السفير العُماني في عمّان، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين القوات المسلحة للجيشين الشقيقين، خاصة المتعلقة بمجالات التدريب وتبادل المعرفة والخبرات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والفرص المستقبلية لتعزيز التعاون المشترك.
من جانبه، ثمن الوفد الضيف الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة، مشيداً بالدور الإنساني الذي تقوم به فضلاً عن عمليات التحديث والتطوير، بما ينسجم مع طبيعة التحديات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.
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