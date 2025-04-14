رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي

وأشار إلى أن الهيئة بدأت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني للعلم وبما يليق برمز السيادة الأردنية، ويعكس روح الانتماء والولاء التي يجسدها العلم الأردني.
وفي هذا السياق، تفقد السعايدة، اليوم الاثنين، مركز خدمة الجمهور في مبنى الهيئة الرئيسي واطلع على آليات العمل وجودة تقديم الخدمة، مؤكداً أن الهيئة ستواصل دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية من خلال الالتزام بالارتقاء بمستوى الخدمة، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة البادية الشمالية الغربية تحذر مزارعي الدراق من انتشار الأمراض الفطرية
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق ثلاث مستودعات في محافظتي البلقاء ومادبا
-
حريق داخل مصنع بلاستيك في القسطل- تفاصيل
-
البحث الجنائي يعيد 93 ألف دينار سرقت من أحد المصانع في عمان
-
تجارة إربد: يوم العلم مناسبة لرفع الهامات فخرا بالوحدة الوطنية
-
انطلاق المرحلة الرابعة من برنامج نشامى لتأهيل القادة الشباب
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يدعو أعضاءه للمشاركة الفاعلة في يوم العلم الأردني
-
"اليرموك" تنظم مؤتمرا في أكسفورد حول الإعلام الرقمي