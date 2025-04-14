رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن الاحتفاء بيوم العلم يأتي انسجاماً مع قيم العمل المؤسسي التي تتبناها الهيئة، والتي تستند إلى الشفافية، والكفاءة، وجودة تقديم الخدمة.

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وأشار إلى أن الهيئة بدأت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني للعلم وبما يليق برمز السيادة الأردنية، ويعكس روح الانتماء والولاء التي يجسدها العلم الأردني.