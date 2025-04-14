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رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي

رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة
 
الإثنين، 14-04-2025 10:19 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن الاحتفاء بيوم العلم يأتي انسجاماً مع قيم العمل المؤسسي التي تتبناها الهيئة، والتي تستند إلى الشفافية، والكفاءة، وجودة تقديم الخدمة.

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وأشار إلى أن الهيئة بدأت استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني للعلم وبما يليق برمز السيادة الأردنية، ويعكس روح الانتماء والولاء التي يجسدها العلم الأردني.


وفي هذا السياق، تفقد السعايدة، اليوم الاثنين، مركز خدمة الجمهور في مبنى الهيئة الرئيسي واطلع على آليات العمل وجودة تقديم الخدمة، مؤكداً أن الهيئة ستواصل دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية من خلال الالتزام بالارتقاء بمستوى الخدمة، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين.

 
gnews

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رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة

أخبار محلية رئيس هيئة تنظيم الطاقة: يوم العلم تجسيد لقيم الشفافية والكفاءة والعمل المؤسسي



 
 





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