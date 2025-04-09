رفع سعر دقيق القمح الموحد بقيمة 4.85 دينار لشهر نيسان

الوكيل الإخباري- رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر نيسان الحالي، بقيمة 4.85 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 172.195 دينار للطن الواحد، بدلاً من 167.345 دينار في شهري شباط وآذار الماضيين.

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ووفقاً للقرار رقم 37 لسنة 2025، رفعت الوزارة سعر بيع القمح، لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 3.783 دينار ليصبح سعر الطن الواحد 139.920 دينار بدلاً من 136.137 دينار في شباط وآذار الماضيين.



ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة عند 252 دينارا للطن الواحد عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون بانخفاض 0.677 قرش عن الشهرين الماضيين.



وتضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.



وتتخذ الوزارة قرار التسعير الشهري، استناداً لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، وقرار مجلس الوزراء عام 2019 الخاص بتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير اعتباراً من الأول من شباط 2019، شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.