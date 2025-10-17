الجمعة 2025-10-17 09:48 م
 

منذ افتتاحه قبل عامين.. مليون زائر لتلفريك عجلون

الجمعة، 17-10-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري- قال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، الجمعة، إن عدد زوار تلفريك عجلون منذ افتتاحه في حزيران 2023، بلغ قرابة مليون زائر.

وأضاف المعايطة، أنّ عدد السياح الذين توافدوا خلال العام الحالي إلى منطقة عجلون التنموية، حيث تلفريك عجلون، ارتفع من 300 ألف إلى 350 ألف زائر.


وأوضح أن منطقة عجلون التنموية بدأت بتلفريك عجلون وكانت مرحلةً أولى، وتم تحويل منطقة التلفريك إلى منتجع، حيث إن الزائر الذي يريد الذهاب إلى التلفريك يقضي ساعات في منطقة التلفريك بسبب وجود عدة نشاطات.


وأشار إلى وجود مطاعم، ومقاهٍ، وبازار موسمي في المنطقة لتشجيع أهالي عجلون لبيع المنتجات المصنوعة في المنازل.


ولفت إلى أن التلفريك ساهم في زيادة عدد الزوار للمحافظة.

 
 
