الجمعة 2025-10-17 11:51 م
 

الرئيس الأميركي: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

أرشيفية
 
الجمعة، 17-10-2025 10:20 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة خلال استقبال نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد ترامب على ضرورة عقد قمة ثلاثية بينه وبين الرئيسين الروسي والأوكراني.


بدوره، قال زيلينسكي إن ترامب أصبح لديه الآن الزخم لوقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.


ووصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، في زيارة تتسم بأهمية كبيرة، تأتي بعد يوم من إعلان ترامب المفاجئ عن قمة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


بترا

 
 
