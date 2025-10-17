الرئيس الأميركي: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

وأكد ترامب على ضرورة عقد قمة ثلاثية بينه وبين الرئيسين الروسي والأوكراني.
بدوره، قال زيلينسكي إن ترامب أصبح لديه الآن الزخم لوقف الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووصل زيلينسكي إلى البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، في زيارة تتسم بأهمية كبيرة، تأتي بعد يوم من إعلان ترامب المفاجئ عن قمة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
