الكرك: مزارعون يطالبون بإعادة تأهيل وفتح عدد من الطرق الزراعية

الوكيل الإخباري- طالب مزارعون في محافظة الكرك بإعادة تأهيل وفتح عدد من الطرق الموصلة إلى أراضيهم في منطقة حجفا الزراعية والواقعة بالقرب من منطقة الٍجْدَيْدَة جنوبي محافظة الكرك لتحسين استغلال أراضيهم الزراعية وتنفيذ مشاريع زراعية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الفقر وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

اضافة اعلان



وقالوا في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الطرق القريبة من أراضيهم والتي تم فتحها منذ سنوات طويلة لم يجر عليها أي تعديل وأصبحت لا تفي بالغرض الأمر الذي أثر على آلياتهم الزراعية أثناء المسير عليها وخصوصا وأنها مليئة بالحجارة والحفر والمطبات الأمر الذي أصبح يكبدهم خسائر مالية كبيرة.



وأكد المزارع عبد الحميد الحباشنة الذي يملك ما يزيد على 60 دونمًا في منطقة حجفا الزراعية، أهمية إعادة تأهيل وفتح الطرق الزراعية في المنطقة لا سيما وأن المنطقة تحتوي على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ويرتادها المزارعون في جميع فصول السنة، إضافة إلى أنها تربط بين قرى كثيرة جنوبي المحافظة.



وأشار المزارع عادل المعايطة إلى معاناته المتكررة جراء نقل محاصيله الزراعية لأغنامه في صيف كل عام ما أدى إلى إلحاق التلف بآلياته الزراعية وتضررها بشكل كبير، مشيرًا إلى أن فتح الطرق الزراعية في المنطقة لا تخدم المزارعين وحدهم، وإنما تتجاوز إلى حماية الغابات الحرجية الواقعة على أطرافها والتي كان يرتادها الزوار للتنزه بمناظرها الجذابة.



وأشار المزارع أبو مثنى الذنيبات إلى إن المنطقة بحاجة ماسة لفتح الطرق الزراعية لتمكين المزارعين من استغلال الأرضي الزراعية التي ترك زراعتها منذ سنوات بسبب تردي وضعية الطرق الزراعية المجاورة لأرضه والتي تربط مساحات واسعة من الأراضي ببعضها البعض.



بدوره، أوضح المزارع طارق العساسفة أن الطرق الزراعية الترابية في منطقتي حجفا والجديدة تعاني من الحفر والتصدعات كثيرة وصعوبة في استخدامها من قبل المزارعين نتيجة الأضرار التي نتجت عن مياه الأمطار والسيول الجارفة والعوامل الطبيعية الأخرى مما أدى إلى صعوبة وصول المزارعين إليها والبعض منهم ترك زراعتها والاهتمام بها بسبب تردي وضعيتها.



وأكد مدير أشغال الكرك، أن فتح الطرق الزراعية في المديرية متوفر حسب طلب المواطنين وفق خطة مدروسة تنظمها المديرية وتعتمد على العدالة في توزيع فتح هذه الطرق على مختلف مناطق المحافظة وحسب الأهمية والأولوية لهذه الطرق.