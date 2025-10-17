الجمعة 2025-10-17 09:47 م
 

محاضرة حول الأوراق النقاشية الملكية بمركز شباب وشابات سهل حوران

جانب من المحاضرة
 
الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج، اليوم الجمعة، محاضرة حول"الأوراق النقاشية الملكية"، بمشاركة 20 شاباً من منتسبي المركز للفئة العمرية 12-24 عاماً.

وتناولت المحاضرة، التي قدمها المحامي امين الزعبي، أبرز المحاور التي تناولتها الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ودورها في ترسيخ مفاهيم المشاركة الفاعلة، والحوار، والمسؤولية المشتركة في بناء مستقبل الأردن.


وأكد الزعبي، أهمية وعي الشباب بمضامين الأوراق النقاشية التي تُعد خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئها يساهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء، وبناء مجتمع قائم على العدالة والتعددية.


وفي ختام المحاضرة، دار نقاش مفتوح بين الحضور حول كيفية ترجمة هذه الرؤى الملكية إلى مبادرات عملية على أرض الواقع .


وفي السياق ذاته، اختُتمت في مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج فعاليات برنامج "جسور التعلم- أساسيات اللغة الإنجليزية"، التي استمرت على مدار خمسة أيام، بمشاركة 30 يافعة من منتسبات المركز ضمن الفئة العمرية (13–16 عاماً).


وقدّمت الدورة المدربة صفاء العمري، وتناولت خلالها مجموعة من القواعد الأساسية ومهارات اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة والتواصل، بهدف تعزيز قدرات المشاركات وتنمية مهاراتهن اللغوية.

 
 
