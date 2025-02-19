 
الأربعاء 2025-02-19 10:45 م
 

زراعة إربد تدعو المزارعين إلى الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول المتوقعة

مديرية زراعة محافظة اربد
مديرية زراعة محافظة اربد
الأربعاء، 19-02-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري-    دعت مديرية زراعة محافظة إربد، اليوم الأربعاء، المزارعين إلى توخي الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول، والتي تسبب عادة خسائر فادحة في المحاصيل الزراعية والمواشي، بالتزامن مع اقتراب المنخفض الجوي المتوقع.

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وأشارت المديرية، في بيان إلى أن الصقيع ظاهرة طبيعية تحدث عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، ما يؤدي إلى تجمّد المياه داخل خلايا النباتات، وهذا التجمد يسبب تلف الأنسجة النباتية، إضافة إلى ذبول الأوراق وتأخر نمو المحاصيل، وفي بعض الحالات يؤدي إلى موت النباتات الحساسة كلياً.


كما دعت المديرية إلى اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة خطر الصقيع وأهمها عملية الرصد الجوي ومتابعة النشرات الجوية يوميا لاتخاذ التدابير اللازمة قبل حدوث موجات الصقيع، وري المحاصيل قبل موجة الصقيع ما يساعد على حفظ حرارة التربة ويقلل من تأثير الصقيع على النباتات، إضافة إلى عملية التسميد بالبوتاسيوم والذي سيعمل على تقوية الخلايا النباتية وزيادة مقاومتها للبرد القارص وتغطية النباتات باستخدام الأغطية البلاستيكية أو الخيش، مع حماية جذوع الأشجار بالقش أو التبن.


وأشارت إلى ضرورة إشعال نيران آمنة مع استخدام مراوح لتحريك الهواء ومنع تراكم البرودة حول النباتات، ورش مضادات الصقيع خاصة وأن بعض المركبات تساعد على خفض نقطة تجمد الماء داخل الخلايا النباتية، ما يقلل من الضرر الناتج.

 
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