مؤسسة الإقراض تطلق مبادرة لدعم شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي

الوكيل الإخباري- كشف المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، عن مبادرة تهدف لدعم شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار تفضيلية من خلال الموردين.

وأوضح الدوجان أن المبادرة تكون من خلال تنظيم اتفاقية بين المؤسسة والموردين لمدخلات الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن المواد ستكون بأسعار تفضيلية.



وأضاف أن المؤسسة ستقدم القروض بسعر فائدة مدعوم أقل عن 1% من الأسعار المعهودة، ما تلبية احتياجات المزارعين.