مؤسسة الإقراض تطلق مبادرة لدعم شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي

وأوضح الدوجان أن المبادرة تكون من خلال تنظيم اتفاقية بين المؤسسة والموردين لمدخلات الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن المواد ستكون بأسعار تفضيلية.
وأضاف أن المؤسسة ستقدم القروض بسعر فائدة مدعوم أقل عن 1% من الأسعار المعهودة، ما تلبية احتياجات المزارعين.
وأشار الدوجان إلى أن المبادرة تدعم القطاع الخاص عبر توفير السيولة للموردين، وتقديم السيولة لهم.
ولفت النظر إلى أن السقف في المبادرة يصل لغاية 50 ألف دينار، وهي جزء من دعم القطاع الخاص، وتمثل آلية لضمان حقوقهم.
