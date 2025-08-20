الأربعاء 2025-08-20 11:51 ص
 

للمقبلين على الزواج .. إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 20-08-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، 67.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.3 دينارا لجهة الشراء.

ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.5 و59.9 و 45.6 دينارا على التوالي.

