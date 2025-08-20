الأربعاء 2025-08-20 11:50 ص
 

الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة

الأربعاء، 20-08-2025 11:07 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة بدأت بعمليات مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا.اضافة اعلان


وأضافت الإذاعة أنه في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو جنوب القطاع.
 
 
