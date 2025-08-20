الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة

11:07 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة بدأت بعمليات مركزة في حي الزيتون ومنطقة جباليا. اضافة اعلان





وأضافت الإذاعة أنه في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو جنوب القطاع.