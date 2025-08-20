الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة

وأضافت الإذاعة أنه في الأيام المقبلة سيبدأ الجيش بدفع سكان مدينة غزة نحو جنوب القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أعداد شهداء غزة منذ الفجر إلى 35
-
تعاون إماراتي أردني ودولي .. "طيور الخير" تنفذ الإنزال الجوي 75
-
قوات الاحتلال تقتحم نابلس بالضفة الغربية
-
إسرائيل تقر خطة السيطرة على مدينة غزة وتستدعي 60 ألف جندي احتياط
-
7 شهداء من طالبي المساعدات شمال مخيم النصيرات
-
ويتكوف: الصراع في غزة يجب أن ينتهي بشكل فوري
-
شهداء ومصابون في قصف بحي الزيتون بغزة
-
إسرائيل تمول حربها على غزة بتخفيضات واسعة في ميزانيات الوزارات