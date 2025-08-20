عائلة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزل العندليب في الزمالك

وأكد محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم، أن العائلة ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، واصفًا ما يُتداول بـ"المسيء وغير المنطقي"، مشيرًا إلى أن البعض يحاول تحقيق شهرة على حساب اسم العندليب.
كما عبّر عن استيائه من تكرار الإساءة للرموز الفنية، مؤكدًا أن الأسرة تواجه منذ أكثر من 25 عامًا صراعات قانونية لحماية الإرث الفني للعندليب من العبث والاستغلال.
-
أخبار متعلقة
-
عُرفت بشخصية خيرو.. وفاة إيمان الغوري عن 57 عاماً
-
شاعر سعودي يفارق الحياة إثر سقوط مأساوي من مرتفع جبلي
-
ممثل تركي شاب يصارع الموت إثر سقوط شجرة عليه (فيديو)
-
ماغي بو غصن تكشف أولى التفاصيل عن مسلسلها في رمضان 2026
-
فنانة مصرية تستغيث بعد سرقتها في باريس
-
رولز رويس بتوقيع خاص.. يومي تخطف الأنظار بهديّة فاخرة من زوجها - فيديو
-
فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر اعتزالها الفن (فيديو)
-
إبراهيم تاتليسيس وابنته ديلان أمام القضاء بسبب ريموت التلفزيون!