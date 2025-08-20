الأربعاء 2025-08-20 11:51 ص
 

عائلة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة بيع منزل العندليب في الزمالك

الأربعاء، 20-08-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   نفت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ما تم تداوله مؤخرًا حول بيع منزله بحي الزمالك، مؤكدة تمسكها بوصية العندليب بأن يبقى المنزل مفتوحًا لجمهوره ومحبيه.

وأكد محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم، أن العائلة ستتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات، واصفًا ما يُتداول بـ"المسيء وغير المنطقي"، مشيرًا إلى أن البعض يحاول تحقيق شهرة على حساب اسم العندليب.


كما عبّر عن استيائه من تكرار الإساءة للرموز الفنية، مؤكدًا أن الأسرة تواجه منذ أكثر من 25 عامًا صراعات قانونية لحماية الإرث الفني للعندليب من العبث والاستغلال.

 

