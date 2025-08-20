البيت الأبيض يدشن حسابا على "تيك توك" رغم الجدل حول حظر التطبيق في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- دشّن البيت الأبيض حسابًا على منصة "تيك توك"، في خطوة لافتة وسط جدل سياسي وقانوني متزايد حول مستقبل التطبيق في الولايات المتحدة.



وجاء إطلاق الحساب مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لـ"تيك توك"، لبيع عملياتها الأميركية أو مواجهة حظر شامل، بموجب القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، العام الماضي.



وتضمّن أول مقطع نُشر على الحساب لقطات لظهور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهو يعلن: "أنا صوتكم"، ما أثار تفاعلًا واسعًا على المنصة.



ويواجه "تيك توك" انتقادات حادّة من مشرّعين أميركيين، بدعوى مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، أو استغلال خوارزمية المنصة للتأثير على الرأي العام، لكن "بايت دانس" نفت مرارًا تلك المزاعم.

