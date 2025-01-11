زراعة الكورة تدعو المزارعين لرش الأشجار المثمرة بالمبيدات في الشتاء

الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة الكورة، المزارعين في لواء الكورة بضرورة رش الأشجار المثمرة بالمبيدات في فصل الشتاء، وتسمى هذه العملية بالرشة الشتوية.

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وقال مسير أعمال مديرية زراعة الكورة فراس بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن الرشة الشتوية للأشجار المثمرة تعد إجراء زراعيا مهما يهدف إلى حماية الأشجار من الآفات والأمراض التي قد تؤثر على نموها وإنتاجيتها.