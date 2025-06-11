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زراعة الكورة تدعو لمكافحة ذبابة الزيتون

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 11-06-2025 11:05 م

الوكيل الإخباري-   دعت مديرية زراعة لواء الكورة، المزارعين إلى ضرورة مكافحة ذبابة الزيتون في وقت مبكر لضمان أفضل النتائج.

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وقالت المديرية إن المكافحة المبكرة والفعالة ضرورية لتقليل الأضرار على المحصول، ناصحة المزارعين بمراقبة ظهور نشاط ذبابة ثمار الزيتون من خلال تركيب المصائد الغذائية أو اللونية .


وأوضحت أنه يجب تحديد عدد المصائد الغذائية بناء على مساحة المزرعة، واختيار النوع المناسب، إضافة إلى التوزيع التدريجي للمصائد بعد عقد الثمار مباشرة، مشيرة إلى ضرورة اختيار أفضل الأماكن لتعليق المصائد، وتعزيز فعاليتها من خلال توزيعها بالتساوي لضمان تغطية المزرعة بالكامل.


ونفذت شعبة الثروة النباتية في المديرية بالتعاون مع شعبة الإرشاد الزراعي، جولة ميدانية الشهر الماضي، استهدفت مجموعة من مزارعي الزيتون في منطقتي دير أبي سعيد وكفر الماء، وذلك لتعليق المصائد اللونية اللاصقة بهدف رصد آفة ذبابة ثمار الزيتون.


وقدمت الفرق الإرشادية، خدمات توعوية للمزارعين حول أبرز الآفات الزراعية التي تهدد المحاصيل، وشرحًا لطرق الوقاية والعلاج المناسبة، بما يسهم في تعزيز صحة المحاصيل وتحقيق إنتاجية أفضل.

 
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