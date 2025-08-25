زها الثقافي في الزرقاء يستضيف مسرحية"حكاية الطفل المغامر"

وأكد مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية والفنية في المجتمع المحلي، وتوفير محتوى إبداعيا ثريا يسهم في تنمية خيال الأطفال وصقل قدراتهم الفكرية والفنية، لافتا إلى أن المسرح يعد وسيلة مؤثرة لترسيخ القيم الإيجابية، وتحفيز الأجيال على الإبداع والتفكير الناقد.
وبين المخرج البتيري أن المسرحية حملت رؤية جمالية تجمع بين الحبكة المشوقة والأداء التفاعلي، بما يلبي احتياجات الأطفال النفسية والفكرية ويزرع فيهم حب المسرح والفنون منذ الصغر.
-
أخبار متعلقة
-
مؤتمر الطبيبات الأردنيات يوصي بتعزيز السياحة العلاجية وتمكين قطاع التعليم
-
أمانة عمّان تباشر أعمال تعبيد ليلية للشوارع الرئيسية
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 يتعامل مع عشرات الجرحى والمصابين جراء القصف الإسرائيلي
-
الأمانة: مستمرون بإزالة كل العوائق حتى استعادة المساحات العامة
-
تخريج 10 آلاف طالب من المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة
-
نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيين وعمال إغاثة بغزة
-
بحث التعاون بين اللجنة الوطنية والهيئة الأممية لدعم تمكين المرأة
-
البريد الأردني يطلق دورة تدريبية متخصصة