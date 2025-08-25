زها الثقافي في الزرقاء يستضيف مسرحية"حكاية الطفل المغامر"

الوكيل الإخباري- استضاف مركز زها الثقافي في الزرقاء عرضا مسرحيا بعنوان: "حكاية الطفل المغامر"، أخرجه نضال البتيري، وقدمته مديرية الثقافة، بالتعاون مع مديرية المسرح والفنون البصرية، وبالشراكة مع المركز.

وأكد مدير ثقافة الزرقاء، محمد الزعبي، أن هذا النشاط يهدف إلى تعزيز الحركة الثقافية والفنية في المجتمع المحلي، وتوفير محتوى إبداعيا ثريا يسهم في تنمية خيال الأطفال وصقل قدراتهم الفكرية والفنية، لافتا إلى أن المسرح يعد وسيلة مؤثرة لترسيخ القيم الإيجابية، وتحفيز الأجيال على الإبداع والتفكير الناقد.