شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية

وبحسب بيان للشركة الاثنين، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مراقبة أنظمة الطاقة في الوقت الفعلي، ما يسهم في تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.
وحثت الشركة موظفي إدارة تكنولوجيا المعلومات فيها على الالتحاق بهذه الدورات، بهدف تأهيلهم لاستخدام أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويطور الخدمات المقدمة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في القطاعات المختلفة ودعم التحول الرقمي في المملكة, والبرنامج يمثل جزءاً من رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية من الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية.
وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نظمت بالتعاون مع أمازون ويب سيرفسز، دورتي الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الشبكات الكهربائية، وإدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر ذكاءً.
وأكدت الشركة في بيانها، أن التعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي وشركة توزيع الكهرباء يمثل نموذجاً متميزاً للشراكات الفاعلة التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي المستدام، من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات ودعم استدامة قطاع الطاقة في المملكة.
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