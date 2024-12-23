 
الإثنين 2024-12-23 11:34 م
 

شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-12-2024 10:49 م
الوكيل الإخباري-   قالت شركة توزيع الكهرباء، إنها تسعى لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدماتها الرقمية،, ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الشبكات الكهربائية، وتحليل البيانات التشغيلية لتحسين كفاءة توزيع الطاقة، وإدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر ذكاءً.اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة الاثنين، تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز مراقبة أنظمة الطاقة في الوقت الفعلي، ما يسهم في تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.

وحثت الشركة موظفي إدارة تكنولوجيا المعلومات فيها على الالتحاق بهذه الدورات، بهدف تأهيلهم لاستخدام أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويطور الخدمات المقدمة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف (YTJ) لدى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في القطاعات المختلفة ودعم التحول الرقمي في المملكة, والبرنامج يمثل جزءاً من رؤية متكاملة تسعى إلى تمكين الموارد البشرية الوطنية من الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نظمت بالتعاون مع أمازون ويب سيرفسز، دورتي الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الشبكات الكهربائية، وإدارة استهلاك الطاقة بشكل أكثر ذكاءً.

وأكدت الشركة في بيانها، أن التعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي وشركة توزيع الكهرباء يمثل نموذجاً متميزاً للشراكات الفاعلة التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي المستدام، من خلال تسخير التكنولوجيا الحديثة لتحسين الخدمات ودعم استدامة قطاع الطاقة في المملكة.
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: نجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع

أخبار محلية الصفدي يطلع وزراء الخارجية العرب على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا

تعبيرية

أخبار محلية شركة توزيع الكهرباء تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي على خدماتها الرقمية

عجلون

أخبار محلية "زراعة عجلون" تحرر 22 مخالفة لنقل سماد عضوي غير معالج

تعبيرية

فلسطين الأونروا: 14500 طفل ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ارشيفية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهتها الغربية

تعبيرية

عربي ودولي شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

أخبار محلية الحنيطي يستقبل وفداً من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى



 




الأكثر مشاهدة