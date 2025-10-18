الداخلية تستفتي الأردنيين عن تنظيم الظواهر الاجتماعية

وقالت وزارة الداخلية في وثيقة "مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية"، إن الهدف الرئيس منها هو تعزيز قيم الاعتدال والتكافل في المجتمع الأردني، والحد من ظواهر البذخ والتفاخر في المناسبات، لما تسببه من أعباء مالية ونفسية وتناقض مع القيم الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع.
وتدعو المبادرة إلى تنظيم الولائم والمواكب والمظاهر الاحتفالية بما يتوافق مع القوانين والتعليمات العامة، وتجنب إغلاق الطرق أو إزعاج الآخرين، إضافة إلى تقليص أعداد المدعوين وتبني ممارسات أكثر بساطة تعكس روح المناسبة لا مظاهرها.
كما تشجع المبادرة على أن تكون المناسبات فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر الوعي بالقيم الإيجابية، لا مجالًا للتفاخر والمنافسة في المظاهر. وترى أن ذلك يسهم في تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي يحفظ كرامة الأفراد ويقوي النسيج المجتمعي.
وشددت المبادرة على أهمية الدور التوعوي والإعلامي في دعم هذه الجهود، ودعت مختلف المؤسسات والأفراد إلى تبني هذا النهج الإيجابي، بما ينسجم مع رسالة الدولة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاعتدال في أنماط الحياة.
أبرز ما تتضمنه مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية (للاطلاع على تفاصيل المبادرة انقر هنا):
المبادرة تدعو إلى تنظيم الأعراس والعزاء والمناسبات العامة بما يعكس روح البساطة والاحترام، بعيدًا عن المظاهر المبالغ فيها والتكاليف الباهظة.
أوصت المبادرة بأن لا يتجاوز عدد المدعوين في المناسبات الاجتماعية 200 شخص، وذلك للحد من النفقات والإسراف المادي، وللحفاظ على الطابع الاجتماعي الهادئ للمناسبة.
دعت إلى إقامة المناسبات ضمن إمكانات متواضعة دون مظاهر التفاخر أو الإسراف، مع الاكتفاء بوليمة بسيطة أو تجمع رمزي بدلاً من الولائم المكلفة الممتدة لأيام.
شددت على ضرورة عدم إغلاق الطرق أو عرقلة حركة المرور خلال حفلات الزفاف أو المواكب، والالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظًا على النظام والسلامة العامة.
أكدت المبادرة أن حفلات الزواج والعزاء يجب أن تقتصر على يوم واحد فقط، منعًا لهدر الوقت والمال، ولتخفيف الأعباء الاجتماعية على العائلات.
دعت إلى تحويل هذه المناسبات إلى فرص للتكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، بعيدًا عن المظاهر الشكلية التي تضعف الروابط الحقيقية.
ركّزت على أهمية العودة إلى القيم الإسلامية والعادات الأردنية الأصيلة التي تقوم على الاعتدال والتراحم، لا على المباهاة والمنافسة.
أشارت الوثيقة إلى أهمية دور الإعلام والجهات الرسمية في نشر الوعي والتثقيف بمضمون المبادرة وأهدافها، لضمان التزام أوسع من قبل المواطنين.
