"الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن

الوكيل الإخباري-   نظّمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منتدى Jordan–UK Tech Connect 2025 في العاصمة البريطانية لندن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وبالتعاون مع السفارة الأردنية في لندن وبدعم من برنامج “جوردن سورس”.

وجمع المنتدى ما يزيد عن 140 من قادة التكنولوجيا والريادة من الأردن والمملكة المتحدة، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجالات التحول الرقمي، والصناعات الإبداعية، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.


وسلّط المنتدى الضوء على الدور المتنامي للأردن في قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، بمشاركة شركات أردنية رائدة.


وأشار المشاركون إلى أن الأردن يمتلك منظومة تكنولوجية مزدهرة تجمع بين الكفاءات الشابة والبنية التحتية المتطورة، ما جعله وجهة جاذبة للشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والإبداع الرقمي. كما أكد المتحدثون من الجانب البريطاني أن المملكة المتحدة تمتلك خبرات واسعة واستثمارات قوية في هذه القطاعات، ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة استراتيجية للنمو المشترك.

 
 
