"الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن

وجمع المنتدى ما يزيد عن 140 من قادة التكنولوجيا والريادة من الأردن والمملكة المتحدة، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجالات التحول الرقمي، والصناعات الإبداعية، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.
وسلّط المنتدى الضوء على الدور المتنامي للأردن في قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، بمشاركة شركات أردنية رائدة.
وأشار المشاركون إلى أن الأردن يمتلك منظومة تكنولوجية مزدهرة تجمع بين الكفاءات الشابة والبنية التحتية المتطورة، ما جعله وجهة جاذبة للشركات العالمية في مجالات التكنولوجيا والإبداع الرقمي. كما أكد المتحدثون من الجانب البريطاني أن المملكة المتحدة تمتلك خبرات واسعة واستثمارات قوية في هذه القطاعات، ما يجعل التعاون بين البلدين فرصة استراتيجية للنمو المشترك.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الامن العام يحذر من نقل أخبار كاذبة متعلقة بهذه القضية تحت طائلة المساءلة القانونية
-
الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة
-
الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي
-
العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات