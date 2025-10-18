"الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن

الوكيل الإخباري- نظّمت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة منتدى Jordan–UK Tech Connect 2025 في العاصمة البريطانية لندن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وبالتعاون مع السفارة الأردنية في لندن وبدعم من برنامج “جوردن سورس”.

وجمع المنتدى ما يزيد عن 140 من قادة التكنولوجيا والريادة من الأردن والمملكة المتحدة، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجالات التحول الرقمي، والصناعات الإبداعية، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.



وسلّط المنتدى الضوء على الدور المتنامي للأردن في قطاع الألعاب الإلكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً في المنطقة، بمشاركة شركات أردنية رائدة.