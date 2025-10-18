العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار

وتركزت محاور اللقاء، على الرؤية الملكية الشاملة لمسارات التحديث والإصلاح، ودور الشباب المحوري والحيوي في صياغة المستقبل الوطني.
وقال العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يظل راسخًا في مواقفه، ثابت الخطى، ومواصلًا لعملية تحديث وطني مستدامة.
وأضاف أن هذه المسيرة تتجلى فيها رؤية ملكية بعيدة المدى تهدف إلى بناء دولة قوية ومزدهرة قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات، والحفاظ على مكانة الأردن كواحة أمن وسلام في محيط يشهد اضطرابات.
وقال إننا على عهد الولاء للراية الهاشمية، والانتماء المطلق للوطن، مُستلهمين العزم والإصرار من قيادة كرّست الإيمان بقدرات الأجيال، وأكدت دورهم المحوري في بناء صرح النهضة الأردنية.'
