السبت 2025-10-18 07:55 م
 

رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

السبت، 18-10-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، سوق الحسين الشعبي في منطقة جبل الحسين، للاطلاع على جاهزية السوق واحتياجات الباعة من أصحاب البسطات والمتسوقين، وذلك بحضور رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي.

وبحسب بيان صادر عن "الأمانة"، أوعز الشواربة بضرورة تجهيز السوق بشكل كامل، والعمل على توفير جميع خدمات البنية التحتية والمرافق العامة التي تتطلبها العملية الشرائية في السوق، وتطويرها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال توفير أسواق شعبية مجانية ومساحات آمنة للتسوق.

 
 
