رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، سوق الحسين الشعبي في منطقة جبل الحسين، للاطلاع على جاهزية السوق واحتياجات الباعة من أصحاب البسطات والمتسوقين، وذلك بحضور رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي.

