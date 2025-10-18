رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

وبحسب بيان صادر عن "الأمانة"، أوعز الشواربة بضرورة تجهيز السوق بشكل كامل، والعمل على توفير جميع خدمات البنية التحتية والمرافق العامة التي تتطلبها العملية الشرائية في السوق، وتطويرها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال توفير أسواق شعبية مجانية ومساحات آمنة للتسوق.
