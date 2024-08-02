صدور نظام تخفيض اشتراكات تأمين العجز والشيخوخة للعاملين بالقطاع الخاص

ويسمى، نظام تخفيض اشتراكات تأمين العجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024 ويعمل به من تاريخ نشره.
ويهدف النظام إلى تنظيم أحكام تخفيض الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة من أجور المؤمن عليهم المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وتحديد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة منه.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير أمني للأردنيين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
نصف مليون دينار لإنشاء مزرعة طاقة متجددة في البلقاء
-
افتتاح المؤتمر الطبي الدولي الرابع بفرع نقابة الأطباء الأردنية بالمفرق
-
ضبط وإتلاف 300 كغم حلويات غير صالحة للاستهلاك بالرصيفة
-
المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية ستبدأ في 9 آب الحالي
-
السير: شاهدوا ماذا فعل هذا السائق بمركبته
-
جرش: 536 مشاركا في معسكرات الحسين للعمل والبناء