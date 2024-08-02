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صدور نظام تخفيض اشتراكات تأمين العجز والشيخوخة للعاملين بالقطاع الخاص

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي




 

الجمعة، 02-08-2024 05:20 م

الوكيل الاخباري- صدر في الجريدة الرسمية، أخيرا، نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024 بمقتضى الفقرة ج من المادة 59 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014.


ويسمى، نظام تخفيض اشتراكات تأمين العجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024 ويعمل به من تاريخ نشره.


ويهدف النظام إلى تنظيم أحكام تخفيض الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة من أجور المؤمن عليهم المتعلقة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وتحديد نسب التخفيض والشروط والقطاعات والأنشطة المستفيدة منه.

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