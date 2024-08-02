صدور نظام تخفيض اشتراكات تأمين العجز والشيخوخة للعاملين بالقطاع الخاص

الوكيل الاخباري- صدر في الجريدة الرسمية، أخيرا، نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024 بمقتضى الفقرة ج من المادة 59 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014.



ويسمى، نظام تخفيض اشتراكات تأمين العجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024 ويعمل به من تاريخ نشره.